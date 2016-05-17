В международном информационном поле должна возникнуть мода на Крым - Курмашов

Победа Джамалы на "Евровидении", а также годовщина депортации крымских татар и запрет Междлиса на полуострове, вернули Украину и Крым в мировую повестку дня, однако временно.

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Такое мнение высказал в рамках круглого стола в Институте Горшенина Евгений Курмашов, руководитель политических программ Института Горшенина.

"Тема Украины постепенно уходит с первых полос мировых СМИ, хотя ранее внимание к ней было колоссальным, беспрецедентным за все годы независимости. Сегодня проблемы Украины, Донбасса, Крыма и крымских татар уходят из мирового дискурса", - отметил эксперт.

По мнению Курмашова, для того, чтобы поддерживать интерес к Крыму и Украине в целом, требуется наличие заказчика, по инициативе которого эта тема поддерживалась бы постоянно. «Информационное поле устроено таким образом, что без субъекта, который бы постоянно продвигал тему в международной информационном пространстве, крымская проблематика со всеми её аспектами долго сама по себе держаться в нем не будет», - считает эксперт.

"Таким заказчиком, по идее, должно быть государство Украина. Возможно, группа государств, объединенные общим интересом, которые постоянно навязывали бы этот вопрос международному сообществу», - отметил руководитель политических программ Института Горшенина.

Пока что, по словам эксперта, основными "медиаменеджерами" проблемы Крыма в международном информационном поле являются российская судебная система и Следственный комитет РФ, которые своими беспрецедентными действиями постоянно заставляют мировые СМИ говорить о проблеме Крыма, и в частности – о проблеме притеснения и репрессий в отношение крымских татар.

"Джамала своей победой на "Евровидении продемонстрировала, что должна быть сильная экспансия не только в дипломатической сфере, но и в гуманитарной. Что создать моду на Крым возможно. А если будет создана определенная мода на тему, тогда и дипломатам, и политикам, и представителям крымскотатарского народа будет проще говорить о своих проблемах в мире и быть там услышанными. Но для этого должен появиться заказчик на уровне государства, а не отдельных инициатив снизу, которые могут приносить однократные результаты, но которые никогда не заменят полноценную государственную стратегию", - отметил Евгений Курмашов.

«Мы ведь не в детском саду находимся и все понимаем, что под реализацию такой стратегии должны быть и определенные ресурсы. Российская пропаганда на продвижение своих месседжей, спикеров и интерпретацию тех или иных событий, в том числе и в разрезе Крыма, тратит десятки миллионы долларов ежемесячно. Это большая система, конкурировать с которой возможно только создав свой, пускай и небольшой, но действенный механизм доставки информации. Тем более, что с контентом проблем нет. Его нужно отбирать, систематизировать и по определенным каналам доставки информации правильно продавать. В хорошем смысле этого слова», - резюмировал эксперт.