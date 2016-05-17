Испанский художник разрисовал поезд киевского метро (фото, видео)
Ко Дню Киева испанский художник Кеnога в рамках проекта Art United Us разрисовал поезд столичного метрополитена, курсирующий по красной ветке.
Художник из Барселоны специализируется на яркой геометрической живописи, которая дарит улицам исключительное настроение. Его муралы можно увидеть в Польше, Германии, Дании, Франции и во многих городах Испании.
"Вместо серого поезда появился веселый, в стиле Kenora, поезд с яркой абстракцией. Похожий подарок художник сделал для Голландии. Вообще наш проект Art United Us нацелен на то, чтобы преобразить серые спальные районы в жизнерадостные и яркие", - рассказали в КГГА.
Куратор проекта Art United Us Гео Лерос сообщил, что до конца года планируется разрисовать еще 3-4 поезда.
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Как сообщал УНИАН, в начале мая на Троещине в Киеве итальянский художник создал самый большой мурал в мире.