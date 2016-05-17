Киевский метрополитен не намерен до конца года повышать тарифы на проезд

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" не намерено повышать тарифы на проезд в столичном метро до конца года, сообщил в комментарии УНИАН директор предприятия Виктор Брагинский.

"Нет, это (повышение тарифов - УНИАН) даже не обсуждается сейчас вообще", - сказал Брагинский.

Он также сообщил, что по итогам текущего года из-за экономически необоснованных тарифов на проезд в столичной подземке предприятие ожидает получить убыточный финансовый результат, однако не назвал цифру.

"Конечно, мы ожидаем убыточный результат, не может быть предприятие прибыльным, если тариф экономически необоснованный. Мы внедрили максимальную экономию, но все равно будет убыток", - сообщил глава метрополитена.

Он также добавил, что в настоящее время крупная международная консалтинговая компания Ernst & Young начала аудит финансово-хозяйственной деятельности Киевского метрополитена.

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Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет 3 действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 километров. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами. Парк пассажирских вагонов метрополитена насчитывает 824 единицы.