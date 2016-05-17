Киев стал лидером в Украине по уровню оснащения домов теплосчетчиками

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"По данным Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины, более 81% жилых домов Киева рассчитываются за тепло по показаниям счетчиков. Общий уровень оснащения теплосчетчиками в Украине – 55%", - говорится в сообщении.

По словам заместителя председателя КГГА Петра Пантелеева, в этом году Киев планирует полностью оснастить жилой фонд приборами учета и каждый киевлянин может ознакомиться с адресами, где будут установлены приборы.

"И ПАО "Киевэнерго", и городское КП "Группа внедрения проекта по энергосбережению в административных и общественных зданиях г. Киева" уже разработали графики установки счетчиков в домах. Сейчас продолжается процесс формирования проектной документации, далее мы закупим оборудование и приступим к его непосредственному монтажу. Всего в этом году будет установлено еще более 3 тысяч счетчиков на общую сумму свыше 200 миллионов гривень", – сообщил он.

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Пантелеев подчеркнул, что город максимально ускоряет процесс, но есть объективные технические аспекты.

"Например, перед запуском в работу счетчик должен непременно пройти техническое тестирование, которое возможно сделать только после подачи тепла в дом, то есть после начала отопительного сезона. Лишь осуществив тестирование мы убеждаемся в том, что оборудование работает корректно и правильно начисляет людям объемы потребленного тепла. Поэтому мы ориентируемся, что на коммерческий учет все счетчики мы установим до конца текущего года", – пояснил он.