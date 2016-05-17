Кличко встретился с Джамалой и заявил, что Киев не уступит Евровидение-2017 другому городу (фото)

Как сообщает пресс-служба Кличко, он поблагодарил певицу за те эмоции, которые она подарила своим соотечественникам и многим зрителям в других странах мира.

"Все мои друзья и знакомые, когда узнали, что я с тобой сегодня встречусь, передавали огромные поздравления и искреннюю благодарность! Передаю ее и от всех киевлян", - отметил Кличко.

Мэр сказал, что будет инициировать, чтобы Киевсовет на ближайших заседаниях принял решение о присвоении Джамале звание "Почетный гражданин города Киева".

Кличко и Джамала также обсудили проведение Евровидения в 2017 году.

"Я радовался этой победе дважды - и как зритель и патриот, и как мэр столицы. Потому что лучшего промоушена для страны и города сложно придумать", - сказал Кличко. Мэр столицы отметил, что Киев должен достойно подготовиться, чтобы на высоком уровне провести в следующем году конкурс Евровидения. "Мы слышали, что еще некоторые города заявили о желании принять у себя этот песенный конкурс. Но, хочу отметить, что столица – наиболе приспособленный для такого уровня мероприятий город", - подчеркнул Киевский городской голова.

Кличко отметил, что у Киева уже есть опыт проведения этого конкурса (в 2005-м в городе проходило Евровидение); столица имеет наиболее развитую инфраструктуру, количество отелей, транспортное сообщение, выбор площадок для организации и проведения конкурса; в аэропорты Киева совершаются регулярные рейсы из всех европейских стран.

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Кличко предложил Джамале исполнить гимн Украины перед боем Владимира Кличко с Тайсоном Фьюри, который состоится 9 июля в британском Манчестере.

"Ты исполняла гимн перед боем Володи с Поветкиным в Москве. И в этот раз это было бы очень символично, я считаю", - отметил мэр Киева.

Джамала ответила, что это было бы честью для нее.