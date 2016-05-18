Жители пяти районов Киева на две недели остались без горячей воды

С 17 по 31 мая жители 1203 домов Соломенского, Шевченковского, Печерского, Дарницкого и Голосеевского районов останутся без горячей воды в связи с гидравлическим испытанием теплосетей.

Испытания будут проводиться на тепломагистралях ТМ-4,5,6 от ТЭЦ-5, ТМ-1(4) от СТ-1, ТМ-1 РК "Отрадный", обеспечивающих горячей водой значительную часть пяти районов столицы, передает "Украинская правда". До 31 мая без горячей воды останутся: - 324 жилых дома, 17 детских садов, 17 школ, 139 ведомств и 6 лечебных заведений в Голосеевском районе; - 145 жилых домов, 3 детсада, 3 школы, 87 ведомств и 3 лечебные учреждения в Печерском районе столицы; - 126 жилых домов, 3 школы, 90 ведомств и 3 лечебных учреждения в Шевченковском районе; Читайте такжеКиевлян в мае ожидает очередная волна отключений горячей воды - 227 жилых домов, 10 детсадов, 6 школ, 118 ведомств и 1 лечебное заведение в Дарницком районе; - 381 жилой дом, 23 детсада, 13 школ, 190 ведомств и 18 лечебных заведений в Соломенском районе столицы. Напомним, "Киевэнерго" 14 апреля начало гидравлические испытания теплосетей в связи с подготовкой к следующему отопительному сезону.

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