Евровидение-2017: в Минкульте говорят рекордном числе мест и крыше из пленки на "Олимпийском"

Министр культуры Украины Евгений Нищук считает, что провести Евровидение-2017 в Украине можно только на киевском стадионе НСК "Олимпийский". Такое мнение он высказал в интервью "Фактам".

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"Видя подготовку, которую провели шведы на "Глобен-арене", я понимаю, что подобное мероприятие можно провести только на стадионе "Олимпийский" в Киеве. Что касается крыши, то на "Олимпийском" есть специальная система, способная создать еще больший "козырек". С нынешними современными технологиями можно сделать тонкую пленку, которая полностью закроет купол стадиона. Что касается поля, то есть специальные покрытия, закрывающие траву", - рассказал Нищук.

Также министр считает, что на "Олимпийском" поместится в два раза больше зрителей, чем в Стокгольме на "Глобен-Арене". Благодаря этому можно снизить цену билета: "Если нам удастся провести конкурс на "Олимпийском", то по количеству зрителей мы сможем побить все рекорды "Евровидения". В Швеции было 18 тысяч зрителей. Наш стадион вмещает 40 тысяч. Понятно, что не все места будут задействованы, но количество пришедших на концерт может быть в два раза больше, чем в "Глобен-арене". К тому же можно задействовать площади "Олимпийского", сделав там "Евроклуб". В Стокгольме приходилось преодолевать значительное расстояние от "Глобен-арены" до "Евроклуба", где происходили интересные встречи".

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Что касается бюджета конкурса, то, по словам Нищука, в Стокгольме ему называли сумму в 20 миллионов долларов.

Но министр подчеркивает, что на него очень хорошо продаются билеты: "Они расходятся буквально за первые часы продажи. Это при том, что в Швеции они были очень дорогие — некоторые из них продавали по 700 евро. Абсолютно все билеты были распроданы. Приличные деньги. К тому же большое количество гостей — это всегда прибыль для гостиниц города. Поэтому мэры с большой охотой предложили свои услуги. Кстати, что касается стоимости билетов, то я думаю, что за счет большого количества мест на "Олимпийском" они не будут очень дорогими".

Еще одним аргументом в пользу Киева Нищук называет его безопасность: "Киев этим требованиям отвечает лучше других городов. В свое время подготовка к "Евро-2012" сработала на то, что мы теперь можем принимать подобные масштабные мероприятия".

Как известно, Украина будет принимать Евровидение в 2017 году после победы Джамалы, которая исполнила песню "1944" о трагедии крымскотатарского народа. Принять конкурс готовы мэры Киева, Одессы, Львова и Днепропетровска.