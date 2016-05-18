В Киеве возле Ocean Plaza прорвало водопровод, 20-метровая струя пробила асфальт (видео)
16:42, 18 мая 2016Киев
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В Киеве на Лыбедской, неподалеку от Ocean Plaza, произошел крупный прорыв водопровода.
На Лыбедской произошел прорыв водопровода / Скриншот
Вода залила проезжую часть и тротуар, передает "Сегодня".
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"Стоял, курил. Внезапно почувствовал два подземных толчка. Думал, метро может проехало. Потом с центральной площади начали разбегаться люди. Заметил, что начала вырываться струя, метров двадцать вверх. Залило водой, как после бомбежки побило пару машин", – рассказал очевидец происшествия.
Автор видео: Тарас Волков
Ранее в Харькове на территории школы №5 прорвало трубу. Видео с огромным "фонтаном" воды было опубликовано в YouTube.
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