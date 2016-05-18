В Киеве возле Ocean Plaza прорвало водопровод, 20-метровая струя пробила асфальт (видео)

Вода залила проезжую часть и тротуар, передает "Сегодня".

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"Стоял, курил. Внезапно почувствовал два подземных толчка. Думал, метро может проехало. Потом с центральной площади начали разбегаться люди. Заметил, что начала вырываться струя, метров двадцать вверх. Залило водой, как после бомбежки побило пару машин", – рассказал очевидец происшествия.

Автор видео: Тарас Волков

Ранее в Харькове на территории школы №5 прорвало трубу. Видео с огромным "фонтаном" воды было опубликовано в YouTube.