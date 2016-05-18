Кличко проверил подготовку столичных пляжей к купальному сезону

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции с участием руководителей райгосадминистраций в Гидропарке, где они передвигались на велосипедах.

Читайте такжеПодготовка к купальному сезону: В Киеве готовят 9 пляжей и 18 зон отдыха у воды

«Мы видим, что пляжи сейчас пока пустые, людей почти нет. Но только немного потеплеет, многие киевляне будут отдыхать возле воды. И наша задача – сделать так, чтобы отдых был комфортным, чтобы работали душевые, туалеты, чтобы каждый, кто придет на пляж, получил качественный сервис», – отметил Виталий Кличко.

Мэр отметил, что столица демонстрирует положительную динамику изменений по обустройству пляжей. Например, если спасательных постов в 2014 году было 4, в 2015 – 11, то в этом году – 18. Душевых кабин в прошлом году было 15, в этом году – 42. Питьевых фонтанчиков было 26, в этом году – 41.

«Казалось бы – мелочи, но для комфортного отдыха это очень важно», – отметил Виталий Кличко.

Мэр также поинтересовался подготовкой службы спасения на пляже.

«Молодые ребята, вижу, с высоким уровнем подготовки, руководитель их работал в США. Мы увеличили количество спасателей, повысили им заработную плату, делаем все, чтобы спасатели имели необходимое оборудование», – сказал мэр Киева.

Так, в этом году в столице будут работать 18 спасательных постов, 76 спасателей.

«Мы делаем все, чтобы предоставить качественный сервис и чтобы несчастных случаев на воде в Киеве не было», – сказал Виталий Кличко.

Городские службы готовят к пляжному сезону 9 пляжей и 18 зон отдыха. Официально летний сезон ежегодно начинается в последней декаде мая и продолжается до 15 сентября.