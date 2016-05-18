Мощный прорыв трубопровода на Лыбедской: появились фото и видео последствий

Горячей водой смыло автобус и повредило пять авто, передает ТСН.

Сообщается, что жертв или пострадавших нет.

Потоки воды заблокировали одну из ключевых развязок на выезде из центральной части столицы. Небольшой затор образовался на улице Антоновича.

Прорыв произошел в результате плановых испытаний Киевэнерго на теплотрассах города. Проверяли трубы горячего водоснабжения и отопления на способность выдержать большое давление воды.

Читайте такжеВ Киеве возле Ocean Plaza прорвало водопровод, 20-метровая струя пробила асфальт (видео)

Труба не выдержала такого давления, из-за чего и образовался фонтан из горячей воды. В свою очередь Киевэнерго пообещало возместить ущерб автовладельцам.