Прорыв трубопровода на Лыбедской: последствия аварии обещают ликвидировать в течение суток

Оперативные ремонтные работы будут проводиться круглосуточно, завершить их планируется в течение суток.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ПАО «Киевэнерго».

«В связи с повреждением магистрального трубопровода диаметром 1000 мм произошла утечка на поверхность охлажденной теплосетевой воды. В результате на проезжей части образовалась промоина. Повреждение тепломагистрали произошло 18 мая около 14 часов в связи с высоким уровнем износа труб», - отмечается в сообщении.

Данный участок теплосети эксплуатируется с 1984 года и исчерпал свой 25-летний нормативный ресурс, заявили в компании.

Сейчас специалисты «Киевэнерго» проводят откачку воды, на место повреждения направлена спецтехника для проведения работ по устранению повреждения.

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Асфальтовое покрытие проезжей части предусмотрено восстановить в течение суток.

Отмечается, что «движение автомобилей частично ограничено на 2 из 5 проездных полос. Движение затруднено в направлении Голосеевского района столицы, в направлении центра движение происходит».

«В результате утечки теплоносителя были повреждены несколько автомобилей. Ущерб будет компенсирован их владельцам в установленном законодательством порядке», - заверили в «Киевэнерго».

Как сообщал УНИАН, авария на трубопроводе вблизи станции метро «Лыбидская» неподалеку от ТРЦ "Ocean Plaza" вызвала провал асфальта на проезжей части.

По информации очевидцев, струя воды из-под земли была очень мощной, прилегающую территорию залило водой, «как после бомбежки побило пару машин".