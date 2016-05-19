На Майдане Незалежности на Лыбидь одели вышиванку (фото)

Правда, только Лыбедь, Кий Щек и Хорив, стоящие рядом, остались без вышиванок, передает ТСН.

Так в столице решили отметить Всемирный день вышиванки.

Двухметровую рубашку для памятника с красной вышивкой сделали мастера из Львова.

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Украшенный памятник будет радовать киевлян и гостей столицы в течение дня.