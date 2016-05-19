На Майдане Незалежности на Лыбидь одели вышиванку (фото)
12:45, 19 мая 2016Киев
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Столичный памятник основателям Киева, расположенный на Майдане Незалежности, одели в вышиванку.
На Лыбидь одели вышиванку / Facebook.com
Правда, только Лыбедь, Кий Щек и Хорив, стоящие рядом, остались без вышиванок, передает ТСН.
Так в столице решили отметить Всемирный день вышиванки.
Двухметровую рубашку для памятника с красной вышивкой сделали мастера из Львова.
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Украшенный памятник будет радовать киевлян и гостей столицы в течение дня.
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