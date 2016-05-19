НСК "Олимпийский" имеет необходимый потенциал для проведения "Евровидения-2017" – Жданов

Об этом написал на своей странице в Facebook министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов.

«Гендиректор НСК «Олимпийский» Валентин Груздев доложил, что стадион имеет весь необходимый технический потенциал, чтобы провести именно здесь финальную часть «Евровидения-2017», - отметил Жданов.

По его словам, один из главных вопросов – полностью накрыть арену.

«Руководство стадиона по моему поручению уже связывалось с немецкими проектантами крыши «Олимпийского». Они подтвердили, что это технически возможно. Как только ими будет получено необходимое техническое задание, они смогут назвать точную стоимость и сроки, которые нужны для установки накрытия», - сообщил он.

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Жданов также отметил, что в случае проведения «Евровидения-2017» именно на этой арене, по предварительным подсчетам, она сможет принять 40 тысяч зрителей.

«Другими словами, если песенный конкурс пройдет в «Олимпийском», то украинское «Евровидение» станет рекордным по количеству зрителей. Инфраструктура стадиона позволяет комфортно разместить всех участников конкурса и их команды, фанзону, прессу, почетных гостей. И самое главное – во время Евро-2012 была технически отработана и полностью сохраняется возможность подачи качественного видеосигнала с НСК «Олимпийский» на всю Европу. Также, учитывая жесткие требования УЕФА, отработанная система безопасности во время проведения мероприятий международного масштаба», - написал Жданов.

В то же время, по его словам, необходимо создать комитет с участием представителей всех ответственных министерств и ведомств.

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«Это задача для всего государства. Поэтому необходимо создавать координационный комитет, в который должны войти профильные министры, мэр Киева (если будет определен именно этот город), представители Национальной полиции, всех причастных служб и ведомств», - написал Жданов.

Он также выразил убеждение, что Украина может достойно и на высоком уровне провести конкурс.

Как сообщал УНИАН, украинская певица Джамала одержала победу на конкурсе «Евровидение-2016», который состоялся 14 мая в Стокгольме. Она выступила с песней «1944», посвященной депортации крымскотатарского народа.

Таким образом, следующий конкурс «Евровидение-2017» будет принимать Украина.