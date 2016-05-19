В Киеве СБУ поймала на взяточничестве чиновников КГГА и ГСЧС

Как сообщает пресс-центр СБУ, чиновники требовали деньги с руководителей газозаправочных станций за непрепятствование предпринимательской деятельности и возврат демонтированных заправочных комплексов. Сотрудники спецслужбы задержали чиновника КГГА и посредника адвоката в одном из киевских офисных центров.

Злоумышленники взимали 60 тысяч гривень "дани" за две заправки от руководителя сети станций. Правоохранители задокументировали получение вымогателями еще 120 тысяч гривень взяток за два последних месяца.

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Сейчас продолжаются обыски на рабочих местах и в квартирах чиновников и посредника.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос о задержании злоумышленников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Процессуальное руководство осуществляет Генеральная прокуратура Украины, досудебное следствие ведет Главное следственное управление Национальной полиции.