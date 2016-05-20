В столице хотят снести Арку Дружбы народов

Вместо памятника, посвященного украинско-российскому воссоединению, - Арки Дружбы народов - на склонах Днепра может появиться монумент воинам АТО.

Об этом в эфире политического ток-шоу "Право на власть" на канале "1+1" заявил министр культуры Евгений Нищук, передает ТСН.

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На вопрос ведущего, не стоит ли в центре Киева установить монумент погибшим героям, Нищук объяснил, что тема уже обсуждается.

"Сейчас обсуждается на месте Арки Дружбы народов... При любых обстоятельствах его (Арку Дружбы народов – Ред.) должны снести. Уже сейчас это обсуждается", - пояснил Нищук.