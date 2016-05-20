У Кличко угрожают должникам за коммуналку штрафами, арестом имущества и уголовной ответственностью

Об этом сообщает коммунальный концерн "Центр коммунального сервиса".

Как говорится в сообщении, должникам предлагается заключить договор рассрочки на "особо выгодных условиях, а именно сроком до 60 месяцев, без уплаты первого взноса".

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При этом в концерне подчеркивают, что заключение договора реструктуризации долга позволит избежать "негативных последствий", среди которых - начисление штрафных санкций, принудительное взыскание долга, уплата судебного и исполнительного сбора, арест имущества и его принудительная реализация, ограничения выезда за пределы Украины и уголовная ответственность за невыполнение решения суда.

Как сообщал УНИАН, в Украине с 1 июля подорожает горячая вода.

Подорожание вызвано изменением тарифов на газ с 1 мая: для всех абонентов установили единую цену в 6879 грн за тысячу кубометров.

Согласно постановлению, стоимость 1 куб. м горячей воды будет зависеть от предприятия, которое предоставляет данные услуги, а также наличия полотенцесушителя в помещении.

В Киеве стоимость горячей воды повысится до 63-78 грн за кубометр, тогда как в настоящее время цена данной услуги находится в пределах 37-41 грн за кубометр.