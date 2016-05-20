Под Кабмином велосипедисты требуют повышения безопасности на дорогах (фоторепортаж)

Как отмечают организаторы пикета, их основными требованиями являются: отменить нештрафованное превышение скорости до 20 км/ч и снизить лимит скорости в городах до 50 км/час.

Также они намеревались передать петицию с этими требованиями к Кабмину.

Как сообщает корреспондент УНИАН, в своей акции велосипедисты, в частности, использовали погнутые колеса велосипедов, велосипедные рамы, в том числе после ДТП, а также информационные плакаты, в которых подчеркивалась опасностях, с которыми сталкиваются велосипедисты на дорогах, и их последствия.

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С 16 по 22 мая в Украине проходит Неделя безопасности дорожного движения, организатором которой выступило Министерство здравоохранения Украины. В рамках недели в Киеве и других городах Украины проходят различные мероприятия, которые имеют целью привлечь внимание общества и властей к проблемам безопасности дорожного движения и выработать механизмы повышения этой безопасности.

Как сообщал УНИАН, летом прошлого года столичные власти обещали обустроить в городе 600 километров велодорожек и открыть 2 веломаршрута. Впрочем, велосипедисты до сих пор не чувствуют себя в безопасности на дорогах.