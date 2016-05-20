В Киеве арестован грабитель, нападавший с оружием на людей

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева

«Как установлено досудебным расследованием, в течение апреля текущего года жертвами 28-летнего нападавшего стали пятеро киевлян, среди которых - молодые женщины и таксисты. Угрожая оружием, преступник отбирал у них деньги и ценные вещи. Во время одного из нападений пострадавший (водитель службы такси) получил два огнестрельных ранения», - говорится в сообщении.

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По результатам проведенных правоохранителями мероприятий грабителя удалось установить и задержать.

Сейчас ему сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 187 УК Украины, и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

За содеянное ему грозит до 10 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.