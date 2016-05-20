"Сбербанк России" "подготовился" к маршу полка "Азов" в центре Киева: забил окна фанерой (фото)

Раду окружили кордоны Нацгвардии и полиции. Также на месте дежурят скорые и пожарные машины, передает ТСН.

Улицу Грушевского перекрыли, в центре образовались пробки из-за временного перекрытия дорог колоннами митингующих.

Тем временем "Сбербанк России", расположенный на пути марша, подготовился к событию – заранее окна забили фанерой, а вывеску затянули пленкой.

В то же время участники марша полка "Азов" призывают действующие власти отказаться от навязываемой извне идеи проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом, выступая на митинге под Верховной Радой, заявил народный депутат, первый командир полка "Азов" Андрей Билецкий.

Он подчеркнул, что без полного контроля со стороны украинской стороны на Донбассе никакой речи о выборах на оккупированных территориях не может быть. "Если нет украинской границы, если нет там вооруженных сил, украинских пограничников, никакой речи о выборах быть не может", - сказал Белецкий.

Он отметил, что сегодняшняя акция мирная, но предупредительная для власти, чтобы та не поддавалась на уговоры из-за границы делать российским оккупантам какие-то уступки и проводить выборы.