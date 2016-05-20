В Киеве в связи с ремонтом движение транспорта на Московском мосту будет ограничено

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, сегодня с 20.00 до 7.00 субботы, 21 мая, на Московском мосту в направлении от проспекта Генерала Ватутина к Московскому проспекту продлится ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части первой полосы движения автотранспорта.

Читайте такжеВ Киеве почти весь май будет ограничено движение на Южном мосту

Коммунальная корпорация «Киевавтодор» призывает водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и по возможности выбирать другие маршруты движения.