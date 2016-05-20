В подвале управления полиции Киева произошло возгорание, персонал эвакуировали

Об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.

По ее словам, сегодня в подвальном помещении здания Главного управления полиции в Киеве в результате проведения ремонтных работ произошло возгорание, а затем задымление здания.

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Личный состав был эвакуирован. Пострадавших нет.

На месте работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.