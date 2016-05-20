В подвале управления полиции Киева произошло возгорание, персонал эвакуировали
17:18, 20 мая 2016Киев
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Сегодня в здании Главного управления Национальной участка в Киеве произошло возгорание и задымление, заявляет пресс-секретарь столичного главка.
У киевской полиции произошел пожар / УНИАН
Об этом на своей странице в Facebook написала начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик.
По ее словам, сегодня в подвальном помещении здания Главного управления полиции в Киеве в результате проведения ремонтных работ произошло возгорание, а затем задымление здания.
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Личный состав был эвакуирован. Пострадавших нет.
На месте работают представители Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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