Чиновника департамента благоустройства КГГА задержали за взятку в 90 тысяч гривень

Об этом УНИАН сообщили в управлении связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры.

"Досудебным расследованием установлено, что в течение марта-мая 2016 года чиновник департамента городского благоустройства и сохранения природной среды исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), действуя через посредника, вымогал и получил от субъекта хозяйствования - владельца автогазозаправочных станций денежные средства в сумме 90 тыс. грн за невмешательство в его работу и недемонтаж соответствующих станций", - говорится в сообщении.

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После получения указанных денежных средств 19 мая оба фигуранта были задержаны.

Сегодня, 20 мая, им сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по ч. 3 ст. 368 УК Украины - получение служебным лицом, занимающим ответственное положение, по предварительному сговору группой лиц неправомерной выгоды в значительном размере с использованием служебного положения, сообщили в ГПУ.

В суда внесены ходатайства об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, рассмотрение которых состоится 21 мая, подчеркивается в сообщении.