В Киеве в ходе празднования Дня Европы выступит ONUKA

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, церемония открытия Дня Европы состоится сегодня в 12.00 при участии руководства государства и города, главы Представительства ЕС в Украине, представителей посольств стран-членов ЕС, аккредитованных в Украине.

В течение выходных гостей праздника ждет содержательная и насыщенная программа. В индивидуальных зонах посольств будут размещены стенды с интересной информацией про уникальные достижения и успехи, которыми гордится каждая из стран.

Представители европейских государств представят интерактивные и творческие проекты от посольств и национальных культурных центров, среди которых - игра в шахматы на специально созданной «великой шахматной доске» с участием чемпионки Европы по шахматам Вероники Веремьюк, «Колесо фортуны» от GIZ – викторина о Германии, конкурс фото с бренд-элементом среди посетителей, победители которого получат сертификаты и сувениры с символикой Представительства ЕС в Украине, и много других проектов.

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Кроме того, в 12.30 начнется фестиваль уличной музыки Street Music Day, который соберет музыкальные коллективы разных стилей из Европы и Украины.

Украинские спортсмены, которые выступают в зрелищных уличных видах спорта (workout, parkour, роллеры, TRX), представят собственную программу. Все желающие смогут присоединиться к веселой зарядки FunUp, понаблюдать за мастерами экстрима, кросс-фиту, зумбы, йоги, автомодельному спорту. Для самых маленьких гостей праздника будут проводиться детские спортивные соревнования, мастер-классы, будут работать детские аттракционы (батуты, слэклайн).

На фестивале уличной еды Food Truck Days можно будет ознакомиться с кухнями разных стран, попробовать самые известные блюда street food от креативных команд поваров.

Вечером на площади выступит известный украинский электронный проект ONUKA.

Также вечером можно будет посмотреть немое кино в музыкальном сопровождении.

В воскресенье, 22 мая, в столице пройдет празднование Дня Европы. На киевлян и гостей города ждут танцевальная зарядка FunUp, фестиваль уличной еды Food Truck Days (пикник для всей семьи), театральные уличные шоу (мини-спектакли, мимы, аниматоры), «Тематический поэтический Киев – 100 талантов» (свободные чтения, аудио-поэзия, презентации творческих проектов).

Кроме того, в 12.00 на Михайловской площади состоятся торжественные проводы национальной сборной команды по футболу для участия в Евро-2016, который состоится во Франции.