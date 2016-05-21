Киевляне празднуют День Европы на Михайловской площади

Как передает корреспондент УНИАН, посольства европейских стран установили на площади специальные павильоны для ознакомления украинцев со своими традициями и культурами, а также проводят различные интересные мероприятия.

Читайте также21-22 мая в столице отметят День Европы В частности, посольства предлагают как детям, так и взрослым приобщиться к участию в различных познавательных и развлекательных лотереях, попрактиковать европейские языки, или просто принять участие в уроках по изучению европейских языков.

Дети имеют возможность разрисовывать открытки, например, написав любимое слово на французском языке, и получить подарок.

Англичане знакомят украинцев с секретами успешного приготовления чая и предлагают принять участие в викторине с "исполнению желаний".

Посольство Нидерландов установило собственную сцену, с которой выступают дети. Также на площади размещена большая шахматная доска. Дети и взрослые в восторге от игры на большой шахматной доске.

Кроме того, на площади проходят соревнования по публичному чтению стихов на немецком языке.

Также в рамках праздника проводятся познавательные акции социального характера. Так, группа активистов проводит просветительскую акцию "Нет дискриминации!", цель которой - донести гражданам, что инвалидность не является ограничением для полноценной жизни.

Активисты популярного в Киеве движения Fun Up приглашают парней и девушек продемонстрировать свои физические и спортивные способности на перекладине и брусьях.