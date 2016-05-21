Завтра на некоторых улицах в Шевченковском районе Киева будет частично перекрыто движение

Как сообщили УНИАН в пресс-службе столичной горгосадминистрации, 22 мая с 8.00 до 18.00 в связи с проведением работ по асфальтированию проезжей части на участке от ул. Сикорского (Танковая) до ул. Баумана будет ограничено движение транспортных средств на ул. Черкасской.

Читайте такжеВ Киеве из-за ремонта ограничат движение транспорта на бульваре ШевченкоТакже во время выполнения работ будет частично перекрыто движение автотранспорта на ул. Магистральной, ул. Ружинской (Вильгельма Пика), ул. Сикорского (Танковая).