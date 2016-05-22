Кличко пообещал убрать из Киева последние советские памятники до 23 мая

В Киеве демонтаж памятников времен СССР, противоречащих закону о декоммунизации, будет завершен к 23 мая.

Об этом заявил в субботу, 21 мая, мэр украинской столицы Виталий Кличко, передает DW.

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"Я уверен в том, что несколько оставшихся памятников уже в понедельник не будут стоять на своем месте", - сказал он.

По словам Кличко, Киев - "первый по переименованию улиц". В городе также убраны все таблички, подпадающие под запрет коммунистической символики. "Мы движемся в этом направлении достаточно динамично", - подчеркнул киевский мэр, говоря об исполнении закона о декоммунизации.