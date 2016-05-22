В Киеве пьяный водитель устроил жуткое ДТП, есть погибший (фото)

Там пьяный водитель "Ауди" на высокой скорости врезался в попутный автомобиль "Субару", передает dtp.kiev.ua.

От сильнейшего удара авто смяло практически вдвое. На место ДТП прибыли несколько бригад скорой и спасатели ГСЧС.

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От полученных травм молодой водитель "Субару" умер на месте происшествия. Водитель "Ауди" получил несущественные травмы и, по некоторым данным, пытался убежать из машины скорой помощи.

Как сообщал УНИАН, 17 мая народный депутат от партии "Народный фронт" Антон Геращенко заявил, что его помощник госпитализирован после ДТП с тяжелой травмой.