Кличко поздравил киевлян с Днем Европы: Украина будет сильным, европейским государством

В церемонии также приняли участие посол Евросоюза в Украине Ян Томбинский, вице-премьер по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе, заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль.

"Уважаемые киевляне, уважаемые гости нашей столицы, традиционно в мае мы празднуем День Европы. Хочу поздравить всех с этим праздником, – отметил Виталий Кличко. – Украина выбрала курс на европейскую интеграцию и утверждение демократических, европейских ценностей. И мы все стремимся построить страну с европейскими стандартами, демократическую европейскую Украину. За это отдали свою жизнь люди на Майдане, и сейчас мы платим высокую цену, отражая агрессию Российской федерации".

Мэр поблагодарил послов европейских стран за усилия, которые помогают Украине стать европейской страной, а Киеву – европейским городом.

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"Украина будет сильным, европейским государством. Я в это верю. И я благодарен Европе за поддержку наших стремлений, и за помощь в усилиях украинцев преодолеть этот путь", – подчеркнул Кличко.

В комментарии журналистам мэр отметил, что столичная власть прилагает усилия, чтобы Киев выглядел современной европейской столицей.

"Во-первых, нам нужно менять город, его инфраструктуру, чтобы Киев был комфортным для каждого жителя и гостя. За последний год мы открыли более 40 скверов и парков, состоится капитальный ремонт дорожного покрытия на 44-х улицах. Мы открываем новые публичные пространства. Благодаря внедрению системы Smart City мы увеличили поступления в бюджет на 30% и инвестируем эти средства в развитие города и социальных программ. Город меняется, и мы делаем все, чтобы каждый чувствовал эти изменения", – подчеркнул Киевский городской председатель.

После открытия Дня Европы Виталий Кличко посетил торжественный дипломатический прием посла ЕС Яна Томбински. В приветственном слове мэр поблагодарил посла, каденция которого в Украине скоро заканчивается.

"Это ваш последний официальный прием в Украине. Хочу поблагодарить вас и сказать, что вашему преемнику в Украине будет несладко и работать лучше вас будет сложно, ведь вы подняли планку очень высоко. Хочу поблагодарить вас за энергию, силы и опыт, которые вы инвестировали в Украину", – подчеркнул Кличко.