В Киеве сотни болельщиков провели сборную Украины по футболу на Евро-2016 (фоторепортаж, видео)

Как передает корреспондент УНИАН, в официальной церемонии вместе с футболистами Национальной сборной Украины принимали участие президент Украины Петр Порошенко, президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко, почетный президент ФФУ и вице-президент УЕФА Григорий Суркис и руководители правительства Украины.

Приезд автобуса с украинскими футболистами вызвал радость украинских болельщиков, многие из которых пришли с детьми.

Выход каждого игрока украинской сборной на сцену встречался бурными аплодисментами. Болельщики скандировали "Слава Украине!".

Церемония началась с исполнения Государственного гимна Украины певицей Русланой.

Президент и Руслана передали футболистам непобедимые флаги от участников АТО и пожелали футболистам уверенности в собственных силах, побед, успехов и достойно представить Украину во Франции на празднике европейского футбола.

Президент ФФУ Павелко со сцены сказал: "Мы все будем прикованы к экранам, а кто сможет - приедет во Францию поддержать нашу сборную. Наши игроки будут всегда ждать от вас энергии для того, чтобы как можно лучше выступить и показать отличную игру. Наш тренерский состав сегодня как никогда настроен на самые высшие достижения. Все мы будем ждать от наших игроков замечательной и красивой игры и побед".

Также на церемонии выступил герой АТО Евгений Межевикин. Он сказал, что победы сборной и украинских клубов придают сил и поднимают боевой дух на фронте.

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"Хочется сказать, даже после победы над сборной Германии, не расслабляться с другими командами, которые будут в группе. Мы ждем от вас хороших результатов, мы ждем от вас достойной игры, и с гордостью хотим сказать, что все, кто находится на войне, все, кто находится на мирной территории Украины - мы все за вас болеем, мы все за вас переживаем, и будем держать кулаки за вас. Слава Украине", - сказал Межевикин.

Игрок национальной сборной Артем Федецкий выразил благодарность болельщикам за поддержку и украинским воинам за защиту Украины.

"Сейчас много разных показывают по телевизору ситуаций, но хочется сказать от себя, что сейчас в сборной нет ни "Днепра", ни "Шахтера", ни "Динамо", ни "Зари"... Сейчас есть Национальная сборная Украины, где у всех в голове и в сердце: Украина - единственная Родина! Каждый футболист, тренерский состав сделает все возможное, чтобы вы, наши болельщики, наши семьи, детки, наши родители гордились нами. Мы сделаем все необходимое, чтобы прославить наше государство, нашу Украину за ее пределами", - заявил Федецкий.

Вице-президент УЕФА Суркис вспомнил выступление украинской сборной на Чемпионате мира по футболу в 2006 году. "Я искренне желаю нашей украинской дружине, тренерскому составу, нам болельщикам, увидеть украинскую сборную, которая способна побеждать на изумрудных газонах во Франции", - заявил Суркис.

По завершению проводов украинской сборной звезды украинского футбола сделали подарок болельщикам – выбили футбольные мячи в толпу болельщиков.

Сразу же после проводов, автобус с футболистами отправился в аэропорт "Борисполь", откуда сборная отправится на первый тренировочный сбор в Италию.

Чемпионат Европы Евро-2016 пройдет с 10 июня по 10 июля во Франции.

Первую игру сборная Украины проведет 12 июня в городе Лилль против сборной Германии, 16 июня в Лионе встретится с командой Северной Ирландии, 21 июня в Марселе будет играть с командой Польши. В случае успешного результата сборная Украины пробьется в следующий раунд.