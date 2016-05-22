Кличко поздравил киевлян с Международным днем семьи и вручил ключи от автомобилей многодетным семьям

Городской голова Киева Виталий Кличко поздравил гостей фестиваля семейных ценностей, посвященного Международному дню семьи, и передал ключи от автомобилей многодетным семьям столицы, которые воспитывают приемных детей, а также вручил награды родителям многодетных семей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэра.

"Искренне поздравляю вас с прекрасным семейным праздником - Международным днем семьи! Украинцы всегда почитали семью и родственные связи. Потому что семья - это всегда самая надежная опора и поддержка. И именно от нее зависит, какими людьми мы вырастаем, как мы воспринимаем мир и относимся к другим людям, к своей стране. Мы все вместе работаем, чтобы развивать и поддерживать активные семьи, которые своим примером показывают, какой должна быть украинская семья", - сказал Кличко.

Он отметил, что столичная власть выделила средства из бюджета города, чтобы обеспечить автомобилями три многодетные семьи, которые воспитывают приемных детей.

"Двум семьям мы сегодня уже передаем ключи от новых машин. Третья получит вскорости. Я очень благодарен родителям-воспитателям, которые каждый день дарят детям тепло, любовь и семейный уют. Пусть ваши семьи будут крепкими и счастливыми, а в домах царят мир, согласие и благополучие! Я искренне восхищаюсь вами!" - отметил Кличко во время общения с родителями многодетных семей.

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Так, семейный автомобиль получила семья Фисоченко, которая проживает в Шевченковском районе и воспитывает 9 детей, из которых 8 – приемные. А также семья Лелекач из Соломенского района. Сейчас родители уже воспитывают 8 детей, из них 6 – приемные. В ближайшее время семья возьмет на воспитание еще 4-х детей.

Кроме того, городской голова вручил почетные грамоты Киевской городской государственной администрации лучшим многодетным семьям - в этом году грамоты получили 9 многодетных родителей из разных районов Киева.