В Минкульте отрицают намерения сносить столичную Арку Дружбы народов

"Арку дружбы народов пока никто не собирается ломать. Эта тема требует широкого общественного обсуждения", - написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министра культуры Юлия Даценко.

По ее словам, монумент под аркой "прекрасно будет смотреться как пример социалистического искусства в потенциальном Музее тоталитарных режимов (которые есть по всей Европе), саму же арку никто не трогает".

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Пока неизвестно, чем заменят композицию, продолжаются обсуждения.

"Есть разные идеи от разных людей. В частности, есть проект покойной Захи Хадид - "Дом музыки", были высказывания, чтобы на выполнение Указа Президента о чествовании подвига Героев АТО, монумент им разместить где-то в центральной части города и были люди, которые приводили к примеру место возле Арки, также были идеи расширить этот монумент на целый Пантеон Героев, что во все времена защищали суверенность Украины (среди них были бы и те, кто отдал свои жизни на Востоке Украины). Опять же - относительно места решение не принято, потому что необходимы широкие обсуждения", - подчеркнула она.

Как сообщал УНИАН, министр культуры Евгений Нищук заявил, что Арку Дружбы народов хотят снести.