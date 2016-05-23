На Киевщине полиция применила оружие при задержании троих несовершеннолетних хулиганов

12:50, 23 мая 2016
Киев
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В Броварах Киевской области полиция применила огнестрельное оружие при задержании троих несовершеннолетних хулиганов.

полиция патруль / УНІАН

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Киевской области, во время ночной гонки на большой скорости в Броварах двое несовершеннолетних друзей ехали в машине, а третий - на крыше иномарки «Шкода».

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«На законное требование полицейских они не остановились и попытались скрыться. После того как был травмирован полицейский, правоохранители применили огнестрельное оружие», - говорится в сообщении.

В полиции отмечают, что были вызваны на подмогу еще два экипажа полиции, а беглецы затормозили только тогда, когда пули попали в колесо.

Задержанными оказались трое несовершеннолетних: один 14-летний и двое 15-летних.

В полиции выяснили, что «наименьший из друзей взял машину у своего отца без разрешения и приобретал навыки управления авто вместе со своими несовершеннолетними друзьями».

Также в сообщении отмечается, что полицейский, который получил телесные повреждения в виде перелома левой голени, находится в больнице.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное следствие продолжается.

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