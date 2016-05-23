В Киеве на Рыбальском острове произошел пожар, очевидцы видели столб пламени (фото)

Сигнал поступил пожарным в 12.43, передает ТСН.

Жители района видели большой столб пламени, который вырывался из нежилого здания.

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Уже через час пожар был локализован, продолжается тушение возгорания. Причину происшествия выяснят после полного уничтожения огня, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 55 спасателей и 12 единиц спецтехники.