В Киеве на Рыбальском острове произошел пожар, очевидцы видели столб пламени (фото)
14:58, 23 мая 2016Киев
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23 мая произошел пожар на улице Электриков, что на Рыбальском острове.
Сигнал поступил пожарным в 12.43, передает ТСН.
Жители района видели большой столб пламени, который вырывался из нежилого здания.
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Уже через час пожар был локализован, продолжается тушение возгорания. Причину происшествия выяснят после полного уничтожения огня, пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы 55 спасателей и 12 единиц спецтехники.
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