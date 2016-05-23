Главного архитектора Киева будут выбирать на новом конкурсе - КГГА

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на последнем заседании конкурсной комиссии по отбору кандидатов на должность главного архитектора столицы - директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА - председатель этой комиссии Александр Спасибко.

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По его словам, сейчас конкурсная комиссия прекращает свою работу, но на ее базе в ближайшее время будет сформирована рабочая группа по рассмотрению вопросов подготовки и проведения конкурса по новому закону. Первое заседание этой рабочей группы планируется провести уже на этой неделе.

По его словам, рабочая группа, учитывая ошибки и недостатки, которые имели место в работе комиссии, должна разработать новые условия конкурса, четко прописать функции и обязанности отдельно как главного архитектора Киева, так и директора Департамента архитектуры и градостроительства, наработать предложения по разделению этих должностей, поскольку это сочетание совершенно разных типов работы – творческой и чиновничьей.

По словам заместителя председателя конкурсной комиссии Владимира Бондаренко (руководитель аппарата КГГА), сейчас город не может объявить проведение нового конкурса, поскольку не хватает всей нормативной базы от Нацагентства по вопросам госслужбы. «Мы ожидаем порядка отбора общественности для участия в конкурсе», - пояснил Бондаренко.

Он предполагает, что в июне, возможно, будет начат конкурс по отбору представителей общественности в новую конкурсную комиссию, который продлится около месяца, после этого можно будет объявлять новый конкурс, который длится 45 дней.

К этому член комиссии и заместитель председателя КГГА Алексей Резников добавил, что в состав новой конкурсной комиссии также войдут депутаты Киевсовета.

«Конкурс будет объявлен только тогда, когда мы с вами, как рабочая группа, выработаем те условия, на основании закона о государственной службе, которые сделают невозможными различные толкования возникших у нас критериев оценки... И, соответственно, кто попадает в финал и на каких принципах и основаниях», - подчеркнул Резников, обращаясь к присутствующим на заседании конкурсной комиссии.

Комиссия решила направить всем кандидатам, которые приняли участие в конкурсе, личные письма с объяснением ситуации о необходимости проведения нового конкурса.

При этом Спасибко отметил, что новый закон о госслужбе не запрещает этим кандидатам участвовать в новом конкурсе. «Я думаю, что все желающие участники конкурса, которые участвовали в нем, смогут принять участие в новом, по новому законодательству», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, предыдущий главный архитектор Киева - директор Департамента градостроительства и архитектуры КГГА Сергей Целовальник был уволен с должности в октябре 2015 года.

Киевские власти объявили 30 декабря 2015 года конкурс на должность главного архитектора столицы - директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.

30 марта 2016 года мэр Киева Виталий Кличко принял решение приостановить работу конкурсной комиссии по отбору кандидатов на указанную должность. По его словам, комиссия столкнулась с обстоятельствами, которые сделали невозможным принятие объективного и справедливого для города решения.

Мэр предложил членам конкурсной комиссии прописать процедуры для проведения «безупречного конкурса», а также инициировать внесение изменений в законодательство о разделении должностей главного урбаниста (архитектора) столицы и главы Департамента градостроительства и архитектуры.

1 апреля Кличко назначил Юрия Тация новым исполняющим обязанности директора Департамента градостроительства и архитектуры КГГА.