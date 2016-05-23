Прорыв трубопровода в центре Киева: "гейзер" вырвал куски асфальта, повреждены машины (видео)
17:35, 23 мая 2016Киев
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В самом центре Киева на улице Прорезной прорвало магистральный трубопровод водоснабжения.
Прорыв произошел на Прорезной улице / Скриншот
Толчки воды были такой силы, что вырвали куски асфальта, передает ТСН.
Отмечается, что вода полностью залила улицу.
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Во время инцидента были повреждены три машины, среди людей пострадавших нет.
Сейчас коммунальщики уже ликвидировали "гейзер".
Как сообщал УНИАН, ранее в результате аварии на трубопроводе вблизи станции метро "Лыбедская", рядом с ТРЦ "Ocean Plaza", провалился асфальт на проезжей части. По информации очевидцев, струя воды из-под земли была очень мощной, прилегающую территорию залило водой, "как после бомбежки побило пару машин".
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