Прорыв трубопровода в центре Киева: "гейзер" вырвал куски асфальта, повреждены машины (видео)

Толчки воды были такой силы, что вырвали куски асфальта, передает ТСН.

Отмечается, что вода полностью залила улицу.

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Во время инцидента были повреждены три машины, среди людей пострадавших нет.

Сейчас коммунальщики уже ликвидировали "гейзер".

Как сообщал УНИАН, ранее в результате аварии на трубопроводе вблизи станции метро "Лыбедская", рядом с ТРЦ "Ocean Plaza", провалился асфальт на проезжей части. По информации очевидцев, струя воды из-под земли была очень мощной, прилегающую территорию залило водой, "как после бомбежки побило пару машин".