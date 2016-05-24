Кличко поучаствовал в открытии центра админуслуг на Лесном массиве

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

«Несмотря на сложную экономическую ситуацию, мы делаем все, чтобы люди чувствовали, что Киев меняется, – подчеркнул мэр. – Сегодня мы открываем филиал ЦПАУ. Уверен, что каждый из вас будет меньше тратить времени на оформление документов, потому что вам не надо ехать в районную администрацию, где находится ЦПАУ, а в вашем микрорайоне прийти и быстро и комфортно оформить необходимые документы».

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В филиале ЦПАУ можно будет получить около 10 наиболее востребованных услуг. Это и регистрация места жительства, замена паспорта, выдача свидетельства о праве собственности на жилье и другие, вклеить фото, достигнув 25-ти и 45-ти летнего возраста.

«Мы открыли 6 ЦПАУ в столице и работаем дальше, чтобы административные услуги предоставлялись качественно, быстро и прозрачно», – подчеркнул Виталий Кличко.

Открыть центр мэр пригласил детей, которые перерезали красную ленточку. Осматривая помещение, он дал поручение главе района установить кондиционеры. «Если мы говорим о сервисе, то без кондиционеров его представить сложно», – подчеркнул городской голова.

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Виталий Кличко также пообщался с жителями микрорайона об их проблемах. В частности, люди жаловались на размещение Мафов и неэффективную работу местного отделения Сбербанка, через что там собираются большие очереди. Мэр позвонил руководству Сбербанка, которое пообещало решить ситуацию, чтобы люди не стояли часами в очередях.