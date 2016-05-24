Кличко вручил награды участникам АТО, волонтерам и лучшим киевлянам

Киевский городской голова также вручил знаки о присвоении почетного звания матерям-героиням, государственные ордена и звания заслуженных артистов, врачей и ученых.

«Сегодня, накануне Дня Киева, мы традиционно собрались, чтобы вместе отметить тех героев, которые ежедневно демонстрируют мужество и отвагу, защищая нашу страну на Востоке Украины, – подчеркнул Виталий Кличко. – Я благодарен каждому из ребят, которые на передовой отстаивают независимость и территориальную целостность Украины. Среди вас много героев с наградами, многие из тех, кто получил ранения. Вы – пример патриотизма и ответственности за свою страну. Вы – настоящие герои!», – отметил мэр Киева, обращаясь к бойцам.

Виталий Кличко также поблагодарил волонтеров, которые рискуя собственным здоровьем и жизнью, помогают нашим бойцам в зоне АТО.

«Вы отдаете свое время, силы и энергию, чтобы наша страна стала сильной, и в ней царил мир и благополучие», – подчеркнул мэр Киева, награждая волонтеров медалями «Честь. Слава. Государство».

Виталий Кличко также поздравил женщин с присвоением почетного звания Украины «Мать-героиня» и вручил знаки отличия о присвоении звания заслуженных работникам культуры и педагогам, а также государственные ордена различной степени.

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«Я был во многих городах и странах мира, поэтому с уверенностью могу сказать: нам действительно есть чем гордиться и есть к чему стремиться. Я благодарен тем, кто благодаря своей активной жизненной позиции, профессионализма и повседневному упорному труду в различных сферах общественной жизни делает Киев современным европейским городом. Совместными усилиями мы продолжим строить современный, комфортный, европейский Киев», – отметил Виталий Кличко.