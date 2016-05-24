Дорожный форс-мажор: масштабное ДТП в Голосеевском районе Киева парализовало движение авто (фото, видео)

В результате ДТП образовался 5-километровый затор, передает ТСН.

В Голосеевском районе Киева фура выехала на встречную полосу. Сначала она протаранила инкассаторское авто, а дальше въехала в "Газель".

Удар был такой силы, что машину почти было не узнать. Инкассаторская пострадала меньше, однако об инциденте ее водитель говорить не хочет. А вот полиция говорит – не обошлось без нарушений.

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"Я ехал прямо. Фура выехала навстречу. Больше ничего не скажу", - заявил водитель инкассаторского авто.

"Нарушение правил дорожного движения банальное. Фура подрезала. Следствие установит все вопросы. Пострадавшие есть – госпитализированы", - рассказал представитель полиции.

Травмы в ДТП получили три человека. У пассажира инкассаторской машины – лишь рассечена бровь. Ему оказали помощь на месте. А вот водителя "Газели" и фуры пришлось везти в больницу.

Кто именно спровоцировал аварию, устанавливает следственно-оперативная группа. Сама авария вызвала дорожный форс-мажор. На улице Заболотного перекрыли движение в обе стороны. Из-за этого образовались гигантские пробки. Больше всего не повезло автомобилистам, которые двигались со стороны Одесской площади к Столичному шоссе. Там тянучка самая длинная и самая медленная.

Некоторые из водителей не выдерживали и пытались объехать затор по грунтовым дорогам и обочинам.

Последствия аварии до сих пор убирают.

Также сегодня в Киеве на Чоколовском проспекте перед машиной взорвался канализационный люк. По словам очевидцев, поток грязи и камней повредил автомобиль и травмировал девушку-водителя, которую из-за полученных травм госпитализировали.