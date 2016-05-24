В Киеве в рамках декоммунизации осталось переименовать 10 улиц - Кличко

Об этом мэр Киева Виталий Кличко сообщил в эфире одной из радиостанций, информирует пресс-служба городского головы.

«В последнее время много информации, которая не соответствует действительности, много спекуляций. И хочу подчеркнуть: это неправда, что Киев провалил декоммунизацию! Киев - первый в Украине по переименованию улиц. Почти 150 улиц уже переименованы, нам осталось около 10 переименовать. В этом направлении работа продолжается, - чтобы в Киеве не осталось напоминаний о тоталитарном режиме», - подчеркнул Кличко.

Читайте такжеВ Киеве анонсировали переименование бульвара Лепсе, Ленинградской площади и Московского моста

Мэр отметил, что некоторые памятники советских времен в столице очень сложно и дорого демонтировать, но процесс декоммунизации продолжается в соответствии с требованиями закона.

«Остается пока недемонтированным, например, памятник чекистам. Это 70 тонн гранита! И нужна спецтехника, чтобы его снять и перевезти. А на это нужны бюджетные средства. И эту проблему мы сейчас решаем. Или, например, «Родина-мать», памятник Щорсу - это объекты Министерства культуры, и без его заключений, самостоятельно, мы их демонтировать не можем. То же самое с Аркой Дружбы народов», - отметил городской голова.

Кличко добавил, что мемориальные доски и памятники, которые демонтировали, пока свезли на открытую площадку в Жулянах.

Читайте такжеКличко пообещал убрать из Киева последние советские памятники до 23 мая

«Сегодня мы ведем предварительные переговоры с некоторыми учреждениями, где есть площадки, на которых можно было бы разместить музей тоталитаризма. Но окончательное решение о том, где именно он будет находиться, должен принять Киевсовет», - отметил Кличко.