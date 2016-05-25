Кличко: Мы собираемся начать процесс демонополизации рынка теплоэнергетики в Киеве
Председатель Киевской горгосадминистрации Виталий Кличко заявил, что столичные власти намерены начать процесс демонополизации рынка теплоэнергетики в Киеве.
Об этом он сказал в эфире одного из радиоканалов, сообщает пресс-служба КГГА.
«Мы намерены начать процесс демонополизации рынка теплоэнергетики в Киеве. Для этого мы планируем реанимировать работу коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго", созданного еще 10 лет назад. Мы провели всю необходимую подготовительную работу, чтобы активизировать его деятельность», - отметил Кличко.
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По его словам, первоочередной задачей для «Киевтеплоэнерго» станет обслуживание тепловых сетей и теплового оборудования, а объемы и зоны обслуживания предприятия будут определяться решениями сессии Киевсовета.
Кличко напомнил, что концессионный договор Киевсовета с «Киевэнерго» заканчивается в 2017 году.
Справка УНИАН. «Киевэнерго» генерирует и поставляет тепловую и электрическую энергию в Киеве, входит в состав ДТЭК.
Генерацию электрической энергии "Киевэнерго" осуществляет на двух теплоэлектроцентралях - ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.
Производство тепловой энергии «Киевэнерго» осуществляет на ТЭЦ-5, ТЭЦ-6, а также на трех станциях теплоснабжения и 183 котельных.
Основными акционерами «Киевэнерго» являются компания ДТЭК (72,39% акций) и государство (25% акций).