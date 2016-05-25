В центре Киева полиция изъяла партию наркотиков на 1,5 миллиона (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в городе Киеве.

Отмечается, что в ходе реализации оперативной информации были задержаны двое киевлян, 24 и 28 лет, которые ранее в поле зрения правоохранителей не попадали. Однако полицейским стало известно, что некоторое время назад они в квартире наладили изготовление и сбыт психотропного вещества – амфетамина.

По словам начальника 5-го территориального управления Департамента противодействия наркопреступности Национальной полиции Владимира Реймана, во время поверхностного осмотра у одного из фигурантов обнаружили и изъяли 2,5 кг амфетамина, а в автомобиле его сообщника – лабораторное оборудование, которое использовалось для изготовления наркотиков. Общая стоимость изъятого наркотического средства по ценам «черного рынка» составляет около 1,5 млн грн.

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Сведения об этом внесены в Единый реестр досудебных расследований с квалификацией по ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) и ст. 313 (Похищение, присвоение, вымогательство оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или завладение им путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием).

Задержанным грозит до 12 лет лишения свободы.