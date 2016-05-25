В одном из столичных детсадов - массовое пищевое отравление детей
13:42, 25 мая 2016Киев
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В Святошинском районе Киева зарегистрировано групповое заболевание острой кишечной инфекцией среди воспитанников детского учебного заведения №276.
Отравились 10 детей / УНИАН
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
Отмечается, что «с клиническими проявлениями острой кишечной инфекции в учреждения здравоохранения обратились 10 детей, из которых пятерых в состоянии средней тяжести госпитализировали в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1».
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Остальные дети с легким течением болезни получают лечение в амбулаторных условиях, сообщили в Госпродпотребслужбе.
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