В одном из столичных детсадов - массовое пищевое отравление детей

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

Отмечается, что «с клиническими проявлениями острой кишечной инфекции в учреждения здравоохранения обратились 10 детей, из которых пятерых в состоянии средней тяжести госпитализировали в Киевскую городскую детскую клиническую больницу №1».

Читайте такжеВ столичном детсаде 6 детей заболели острой кишечной инфекцией

Остальные дети с легким течением болезни получают лечение в амбулаторных условиях, сообщили в Госпродпотребслужбе.