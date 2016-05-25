В Киеве будут продолжаться работы по капитальному ремонту дорог

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции объектов транспортной инфраструктуры с участием профильных заместителей, глав районов Киева и руководства «Киевавтодора».

«Мы сейчас находимся на проспекте Правды, где проведен капитальный ремонт 1 км дороги. Здесь более 30 лет не ремонтировалась дорога, она была в ужасном состоянии, – отметил Виталий Кличко. – Мы продолжим ремонт и к осени отремонтируем еще 4 км этой дороги».

Мэр отметил, что в этом году на части проспекта Победы – от метро «Берестейская» до метро «Шулявская» – также будет уложен новый асфальт. И напомнил, что всего в этом году в Киеве запланировано отремонтировать более 700 тыс. кв метров дорог и сделать капитальный ремонт дорог на 50-ти улицах.

«Наша задача – сделать дороги, которые соответствуют уровню и качеству европейских. Мы делаем все, чтобы были дополнительные поступления в бюджет, и мы эти средства будем направлять на развитие инфраструктуры, в частности дорожной», – подчеркнул Виталий Кличко.

В столице также начали обустройство приподнятых пешеходных переходов. Один переход расположен возле военного госпиталя по улице Новогоспітальній, другой – на улице Суворова. Мэр вместе с участниками инспекции посетили места, где обустроили переходы.

«В развитых странах бордюров на пешеходных переходах нет, или они делаются с перепадом высоты в «ноль». Такой повышенный переход выполняет двойную функцию: и «лежачего полицейского», что не позволяет водителям превышать скорость, и это удобно для всех пешеходов, в том числе для людей с ограниченными физическими возможностями и мам с детскими колясками. То есть речь идет и о безопасности, и о комфорте», – подчеркнул Виталий Кличко.

Мэр отметил, что это первые экспериментальные переходы, но столичные власти на этом не останавливается и будет продолжать обустраивать киевские дороги повышенными пешеходными переходами. В первую очередь – места, где больше транспортная нагрузка, и относительно которых существует много жалоб на водителей, которые превышают скорость, а также возле школ и больниц.

«Мы делаем все, чтобы в Киеве было удобно передвигаться и пешеходам, и водителям», – подчеркнул Виталий Кличко.