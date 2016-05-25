Кличко осмотрел новое травматологическое отделение в детской больнице №1

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

"Мы все хотим, чтобы наши дети росли здоровыми. Но, к сожалению, иногда они травмируются, болеют и очень важно, чтобы они получали современную и эффективную медицинскую помощь. И я рад, что мы открываем современное травматологическое отделение на 30 коек в городской детской клинической больнице №1. Хочу подчеркнуть, что на Правом берегу до этого времени не было травматологического отделения для детей. Это первое", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Мэр отметил, что в новом отделении дети смогут получить необходимую помощь и лечение на высоком уровне.

Столичные власти выделили 3,2 млн грн на капитальный ремонт помещения, а за средства спонсоров (около 400 тыс грн) было закуплено медицинское оборудование. Кроме того, в больнице сделали ремонт фасадов. А "Киевавтодор" несколько месяцев назад сделал капитальный ремонт участка дороги на подъезде к больнице.

"Это только начало. Будем работать дальше, чтобы вся больница выглядела так же современно, как это отделение травматологии", - отметил Виталий Кличко.

Общаясь с сотрудниками больницы, мэр также отметил, что киевская администрация сохранила 20% надбавку к зарплате медикам, и заявил, что столичная власть будет изучать возможность увеличения этой надбавки.