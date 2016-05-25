Киевский метрополитен подал иск на "Укррослизинг"

Об этом сообщили в пресс-службе КГГА.

"Это победа в интересах киевлян, и наше предприятие при поддержке городской власти будет продолжать решать ситуацию в правовом поле", - заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Он отметил, что метрополитен подал встречный иск с требованием пересмотреть пункты договора и, соответственно, размер созданной задолженности.

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Учитывая важность бесперебойного функционирования метрополитена для жителей столицы и недопущения транспортного коллапса, подземка рассчитывает на поддержку депутатского корпуса Киевсовета. Отмечается, что вопрос находится на личном контроле мэра Виталия Кличко.

Напомним, что договор с компанией "Укррослизинг" на поставку 100 вагонов метрополитена был заключен в 2009 году. Из-за дополнительно подписанных соглашений предыдущим руководством образовался долг, а сумма искового заявления составила 1 959 466 447,88 грн.