Столичная власть обжалует решение суда о закрытии Музея истории Киева

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анна Старостенко на брифинге, который проводился в указанном музее по поводу программы празднования Дня Киева.

«На сегодняшний день Государственная пожарная служба Украины пытается закрыть Музей истории города Киева. По непонятным нам причинам на сегодняшний день через суд столичное ГУ пожарной службы пытается прекратить деятельность этого музея в связи с тем, что якобы здесь нарушены пожарные условия», - сказала Старостенко.

По ее словам, основания пожарных для прекращения эксплуатации здания музея «смешные».

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«То у них двери на 2 см ниже, чем это должно быть по норме, то лестница им не такого размера – на 1 см размер лестницы отличается от тех, которые должны быть по нормам ГСНУ (Государственные строительные нормы – УНИАН). Но ведь в 2012 году именно пожарная служба давала разрешение на открытие и эксплуатацию этого музея», - отметила заместитель председателя КГГА.

Старостенко добавила, что решение закрыть музей Окружной административный суд принял в марте, а 11 мая апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции. По ее словам, КГГА направила обращение в апелляционный суд, но тот оставил его без рассмотрения.

«И сегодня мы обращаемся в кассационный суд с просьбой все же разобраться в ситуации и прекратить посягательства тех или иных лиц, которые пытаются через пожарную службу Украины закрыть этот музей», - заявила она.

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Причины посягательства, по словам Старостенко, могут быть разные. «Мы с ними разбираемся», - сказала она.

«На сегодняшний день музей работает. Мы готовим кассацию. И я надеюсь, что мы сможем вместе защитить музей нашего города и оставить киевлянам и гостям это прекрасное помещение, в котором будут проводиться и в дальнейшем наши выставки, интересные мероприятия, импрезы, перфомансы, и здесь в дальнейшем будет работать наш музей», - добавила Старостенко.

Как сообщалось, возведение здания на ул. Бы. Хмельницкого, 7, проходило со скандалом – здание грозило станции метро Театральная. Кроме того, изначально помещение было предназначено для торгово-офисного центра.

В 2011 году киевская власть приняла решение разместить музей в скандально известной новостройке по ул. Богдана Хмельницкого, 7, которая была передана застройщиком в коммунальную собственность города.