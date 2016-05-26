Кличко написал заявление о сложении полномочий главы БПП

Мэр отметил, что от самого начала, когда новый закон о государственной службе вступил в силу, он заявил о том, что не будет нарушать закон. И подчеркнул, что все государственные служащие должны работать исключительно в рамках действующего законодательства, передает пресс-служба КГГА.

«Хочу сообщить, что, поскольку по закону нельзя совмещать должность главы администрации и председателя или члена политической партии, я написал заявление о сложении полномочий председателя «Солидарности». Ее должен рассмотреть политсовет. А далее, по процедуре,– по уставу, – это решение должен принять съезд, который избирает председателя партии, так и соглашается со сложением им полномочий», – отметил Виталий Кличко.

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Он также призвал депутатов не делать громких политических заявлений, а работать на благо киевлян.

«Нам киевляне доверили отстаивать свои права и интересы. И мы это делаем, несмотря на политические флаги и цвета. И это – задача каждого, кто находится в этом зале», – подчеркнул Виталий Кличко.