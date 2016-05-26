В воскресенье в Киеве состоится 24-й благотворительный "Пробег под каштанами"

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА, он проходит ежегодно в последнее воскресенье мая на День Киева.

В этом году 24-й открытый легкоатлетический благотворительный пробег начнется в 08:00 29 мая. Отмечается, что в нем уже зарегистрированы около 6 тысяч человек.

Марафон будет проходить по такому маршруту: Михайловская площадь – Владимирский проезд – Софийская площадь – ул. Владимирская – ул. Богдана Хмельницкого – ул. Крещатик – разворот возле Майдана Незалежности и в обратном направлении.

«Благотворительный взнос участника пробега составляет 100 грн. Собранные в рамках проекта средства направят на приобретение необходимого оборудования и расходных материалов для Центра детской кардиологии и кардиохирургии Минздрава Украины», - говорится в сообщении.

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Кроме того, в рамках «Пробега под каштанами» состоится еще четыре забега: «Пробег в ходунках» (для малышей от 6 до 14 месяцев, которые еще не умеют самостоятельно ходить), «Детский забег» (для юных участников до 15 лет), «Спортсмены» (для участников со специальной спортивной подготовкой) и «Забег мужественных» (для спортсменов на колясках).

В КГГА напомнили, что впервые «Пробег под каштанами» состоялся в 1993 году, собрав на старте 150 участников, а в 2010 году в нем приняло участие рекордное количество людей – 15 100 (этот рекорд зарегистрирован Книгой рекордов Украины как «Самая массовая спортивно-благотворительная акция»). Ежегодно в пробеге принимает участие более 100 корпоративных команд, количество участников которых насчитывает от 5 до 12 000 сотрудников. Возраст самого младшего зарегистрированного участника – 1 месяц, самого старшего – 98 лет.