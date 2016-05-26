Кличко хочет разобраться, чем занимались сотрудники охраны во время драки в Киевсовете 21 апреля

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко в начале заседания Киевсовета.

Мэр напомнил, что на последнем заседании Киевсовета депутаты заслушали информацию о событиях в Киевсовете 21 апреля от руководителя столичной полиции и прокуратуры.

«Хочу сообщить, что по результатам обсуждения городская власть обратилась к столичного Управления полиции охраны с тем, чтобы была проведена проверка действий сотрудников охраны 21 апреля, и дана оценка о ненадлежащем исполнении обязанностей начальником охраны здания Киевского городского совета с увольнением его с этой должности. Также началась служебная проверка в КГГА относительно действий ее сотрудников во время событий 21 апреля. Руководителем и ответственным за эту проверку назначена заместитель председателя КГГА Анна Старостенко», – отметил Виталий Кличко.

Мэр заметил, так как к комиссии, которая проводит служебную проверку, входят и работники аппарата КГГА, то нужно отстранить на время проверки руководителя аппарата Владимира Бондаренко с тем, чтобы обеспечить беспристрастность работы комиссии.

Киевский городской голова также предложил, чтобы каждого месяца депутаты Киевсовета заслушали отчеты руководства правоохранительных органов столицы.

«Я думаю, никто из депутатов не будет возражать насчет того, чтобы регулярно, каждый месяц, мы в этом зале заслушивали руководителя столичной полиции о состоянии правопорядка в Киеве. И прокурору города – о ходе и результатах расследования дел, возбужденных по фактам коррупции в столице. Ибо сколько уже этих результатов и привлечения к ответственности коррупционеров можно ждать?!», – подчеркнул Виталий Кличко.