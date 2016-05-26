Во время празднования Дня Киева на здании КГГА продемонстрируют уникальное 3D-шоу

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

Отмечается, что феерическое 3D-шоу будет проходить в 21:25 и в 21:55 28 и 29 мая.

Читайте такжеВ Минкульте отрицают намерения сносить столичную Арку Дружбы народов

"Трехмерное шоу «Инновации, рожденные в Украине» рассказывает о легендарных изобретениях гениальных украинцев ХХ века. Именно украинцы изобрели первый вертолет, искусственный спутник Земли, самый большой самолет «Мрия», благодаря изобретению жидкотопливного ракетного двигателя реализовали космические полеты, благодаря протезированию клапана сердца научились спасать человеческие сердца", - говорится в сообщении.

Кроме того, организатор этого зрелища - оператор мобильной связи - предложит киевлянам и гостям столицы узнать немного больше об инновациях украинцев с помощью специальных велогенераторов, которые в течение двух праздничных дней будут установлены на площади перед зданием КГГА.